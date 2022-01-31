Два первых номера сборной России пропустят Олимпийские игры-2022

Соперники Гераскевича накануне Игр в Пекине подхватили коронавирус

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Первые номера команды ОКР по скелетону Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду-2022.



Четвертый и пятый в зачете Кубка мира сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России. Их места займут Евгений Рукосуев (29-й место в рейтинге) и Даниил Романов (не выступал на соревнованиях Кубка мира). Единственным из основного состава остался седьмой в классификации Кубка мира-2021/22 – Александр Третьяков, который является олимпийским чемпионом Сочи-2014.

Напомним, что украинцев обязали выплатить круглую сумму за COVID-тестирование инвентаря.