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Два первых номера сборной России пропустят Олимпийские игры-2022

Соперники Гераскевича накануне Игр в Пекине подхватили коронавирус
Olympics Пекин-2022
15:34
Два первых номера сборной России пропустят Олимпийские игры-2022
Фото: РИА Новости

Первые номера команды ОКР по скелетону Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду-2022.

Четвертый и пятый в зачете Кубка мира сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России. Их места займут Евгений Рукосуев (29-й место в рейтинге) и Даниил Романов (не выступал на соревнованиях Кубка мира). Единственным из основного состава остался седьмой в классификации Кубка мира-2021/22 – Александр Третьяков, который является олимпийским чемпионом Сочи-2014.

Напомним, что украинцев обязали выплатить круглую сумму за COVID-тестирование инвентаря.

Олег Шумейко-младший
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Теги

коронавирус

Комментарии 1

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31 января 2022г. 16:02
нет там никакой "россии". нехер  ромашка
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