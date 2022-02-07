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Гераскевич – 14-й в первых тренировочных заездах на Олимпийских играх-2022

Украинский скелетонист пока за пределами топ-10
Olympics Пекин-2022
09:51
Гераскевич – 14-й в первых тренировочных заездах на Олимпийских играх-2022
Владислав Гераскевич / Фото - Getty Images
На Олимпийских играх в Пекине завершились первые тренировочные заезды в мужском скелетоне.

Украинец Владислав Гераскевич показал 14-й результат в первом заезде среди 25 спортсменов. Во втором – у Гераскевича также 14-е время.

Всего запланировано 6 тренировок. Розыгрыш медалей состоится 11 февраля.
Олимпийские-2022. Скелетон. Мужчины

Первый тренировочный заезд:

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.00,42

2. Аксель Юнг (Германия) – 0,28

3. Евгений Рукосуев (ОКР) – 0,33
...
14. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,29

Второй тренировочный заезд:

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.00,79

2. Томас Дукурс (Латвия) – 0,06

3. Александр Третьяков (ОКР) – 0,15
...
14. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,32
Ранее украинка Анастасия Шепиленко преодолела квалификацию и вышла в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпийских играх-2022.

Владимир Кириченко
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