Гераскевич: «Будем сражаться за золото Олимпиады, при любом раскладе»
Гераскевич – 14-й в первых тренировочных заездах на Олимпийских играх-2022
Украинский скелетонист пока за пределами топ-10
09:51
Владислав Гераскевич / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершились первые тренировочные заезды в мужском скелетоне.
Украинец Владислав Гераскевич показал 14-й результат в первом заезде среди 25 спортсменов. Во втором – у Гераскевича также 14-е время.
Всего запланировано 6 тренировок. Розыгрыш медалей состоится 11 февраля.
Олимпийские-2022. Скелетон. Мужчины
Первый тренировочный заезд:
1. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.00,42
2. Аксель Юнг (Германия) – 0,28
3. Евгений Рукосуев (ОКР) – 0,33
...
14. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,29
Второй тренировочный заезд:
1. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.00,79
2. Томас Дукурс (Латвия) – 0,06
3. Александр Третьяков (ОКР) – 0,15
...
14. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,32
Ранее украинка Анастасия Шепиленко преодолела квалификацию и вышла в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпийских играх-2022.
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