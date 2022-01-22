Гераскевич представит Украину на Олимпийских играх-2022
Гераскевич: «Главные стремления и желание провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине связаны только со строительством»
Украинский скелетонист – о возможном проведении Игр в стране
11:22
Владислав Гераскевич / Фото - FacebookУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился мнением относительно возможного проведения в Украине зимних Олимпийских игр-2030.
«Сейчас у нас нет никакой инфраструктуры для тренировок по зимним видам спорта. А проведение Олимпиады – это вообще другой уровень. Чтобы провести соревнования по зимним видам спорта в Украине, нужно построить инфраструктуру в соответствии с логистикой размещения спортивных сооружений, аэропортов, их доступностью».
«За весь разговор я не сказал ни слова о ледовом треке, только о стартовой эстакаде. Почему я об этом не говорю? Я реалист и понимаю, что пока ледовый трек в Украине – это нереально. Прежде всего, у нас нет экспертов, которые разбирались бы в системе трека и могли управлять им».
«Просто для понимания ситуации отмечу, что строительство трека в Китае по нашей информации обошлось в 450 миллионов евро. Кроме того, обслуживание трека ежегодно стоит бешеных денег. Его можно окупить, но только при наличии высококачественного руководства. Для нашего бюджета цифры слишком велики. И все это касается только скелетона, бобслея и санного вида спорта. Кроме нас, еще есть фристайл, биатлон и т.д. Пока я не вижу возможности, чтобы это все появилось через 8 лет. Несмотря на это, я искренне надеюсь ошибаться в этом вопросе».
«Но даже не строительство специализированной инфраструктуры – главная проблема для Украины, если мы говорим о заявке на проведение зимних Олимпийских игр-2030. Главной проблемой является конкурентоспособная команда спортсменов, которые будут сражаться за первенство в медальном командном зачете».
«Чтобы создать команду спортсменов наивысшего класса во всех зимних олимпийских видах спорта, необходимо иметь в Украине целую плеяду тренеров наивысшего класса, производство спортивного снаряжения наивысшего качества и огромное количество талантливых для зимних видов спорта детей, которые будут готовиться к этим Играм. Но эту проблему никто почему-то не озвучивает».
«Создается впечатление, что главные стремления и желание провести зимние Олимпийские игры-2030 в Украине связаны только со строительством».
Напомним, Гераскевич завоевал лицензию на Олимпийские игры-2022.
Владислав уже во второй раз в карьере выступит на главных спортивных стартах четырехлетия. В Пхенчхане-2018 Гераскевич стал двенадцатым.
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