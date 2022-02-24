Харлан: «Я хочу сказать только одно – отъеби**сь от Украины»
Гераскевич: «Мир может и должен остановить путина – именно сейчас пора действовать»
Скелетонист, призвавший к миру еще до начала войны, продолжает отстаивать свою позицию
14:59
Фото: НОК Украины
Скелетонист Владислав Гераскевич в своем Instagram высказался о вторжении России. Напомним, что именно Гераскевич на Олимпиаде-2022 вышел с плакатом No War In Ukraine:
Мы будем стоять до конца за наше государство!
Сегодня вся Украина очнулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность.
Мир может и должен остановить путина. Именно сейчас пора действовать.
Братья Владимир и Виталий Кличко призвали к единению и решительности – только так мы выстоим.