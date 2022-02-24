Гераскевич: «Мир может и должен остановить путина – именно сейчас пора действовать»

Фото: НОК Украины

Скелетонист Владислав Гераскевич в своем Instagram высказался о вторжении России. Напомним, что именно Гераскевич на Олимпиаде-2022 вышел с плакатом No War In Ukraine:



Сегодня вся Украина очнулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность.

Мир может и должен остановить путина. Именно сейчас пора действовать.