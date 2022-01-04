Гераскевич: «Мы можем быть на первом месте, но нам нужны условия для тренировок»

Фото: НОК Украины

31 декабря украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал свой лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

На этапе КМ в Латвии украинец занял шестое итоговое место. После соревнования Гераскевич прокомментировал свой успех и выразил уверенность, что в будущем сможет выступать еще лучше, однако для этого в Украине должны быть созданы условия для тренировок:

Мы можем быть на первом месте, но нам необходимы условия для тренировок, которые есть у наших соперников, и которые пользуются этими условиями.

Я надеюсь, что все-таки для развития бобслея и скелетона в Украине появляется условия, и мы сможем бороться со всеми и показывать, что Украина – самая лучшая».