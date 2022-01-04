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Гераскевич: «Мы можем быть на первом месте, но нам нужны условия для тренировок»

В последний день минувшего года скелетонист показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира
Скелетон
19:02
Гераскевич: «Мы можем быть на первом месте, но нам нужны условия для тренировок»
Фото: НОК Украины

31 декабря украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал свой лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

На этапе КМ в Латвии украинец занял шестое итоговое место. После соревнования Гераскевич прокомментировал свой успех и выразил уверенность, что в будущем сможет выступать еще лучше, однако для этого в Украине должны быть созданы условия для тренировок:

«Гонка была просто бешенная. В первом заезде у меня был плохой стартовый номер и 13-е место на финише. Я очень огорчен, очень зол, но надежды были на второй заезд. И во втором заезде получилось показать, что у нас есть потенциал и мы можем быть в топ-3. В заезде я стал вторым, а суммарно это шестое место – лучший финиш в сезоне».

Мы можем быть на первом месте, но нам необходимы условия для тренировок, которые есть у наших соперников, и которые пользуются этими условиями.

Я надеюсь, что все-таки для развития бобслея и скелетона в Украине появляется условия, и мы сможем бороться со всеми и показывать, что Украина – самая лучшая».


Читайте также: большой материал о Гераскевиче.

Источник: Суспільне Спорт Сергей Остапенко
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