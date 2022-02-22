Гераскевич не прочь стать первым украинцем, который выступит на Зимних и Летних Олимпийских играх
Гераскевич: «Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны»
Украинский скелетонист – о вторжении России на территорию Украины
15:37
Владислав Гераскевич / Фото - eurosportУчастник Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022, украинский скелетонист Владислав Гераскевич в Instagram отреагировал на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых ЛНР и ДНР.
«Наш голос может быть услышан. Я обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома».
«На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим Вашу поддержку и искренне благодарны за то, что Вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны».
После очередного заезда на Играх-2022 Гераскевич показал на камеру плакат с надписью «No war in Ukraine» (нет войне в Украине).
Комментарии 0