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Гераскевич: «Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны»

Украинский скелетонист – о вторжении России на территорию Украины
Скелетон
15:37
Гераскевич: «Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны»
Владислав Гераскевич / Фото - eurosport
Участник Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022, украинский скелетонист Владислав Гераскевич в Instagram отреагировал на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых ЛНР и ДНР.

«Наш голос может быть услышан. Я обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома».


«На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим Вашу поддержку и искренне благодарны за то, что Вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны».




После очередного заезда на Играх-2022 Гераскевич показал на камеру плакат с надписью «No war in Ukraine» (нет войне в Украине).
Владимир Кириченко
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