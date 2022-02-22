Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Гераскевич не прочь стать первым украинцем, который выступит на Зимних и Летних Олимпийских играх
Вот только в какой дисциплине скелетонист хочет соревноваться в Париже?
12:57
Владислав Гераскевич / Фото: НОК Украины
Скелетонист Владислав Гераскевич попрощался с Пекином-2022 и сообщил о начале нового олимпийского цикла, упомянув и Летние Олимпийские игры-2024:
Пришло время сказать «прощай» Олимпийским играм 2022
Многое хотел здесь написать, но напишу только то, что наше путешествие продолжается, и мы уверены в своих силах. Мы будем еще более упорно работать над улучшением наших результатов и прокладывать путь в Олимп.
Благодарю Вас!
Ваша поддержка – это лучшая мотивация двигаться вперед
Теперь официально начинается путь к Олимпийским Играм 2026 #roadtomilan2026
Хотя, может, и #roadtoparis2024.
Напомним, что на Играх-2022 Гераскевич стал 18-м. После своего заезда Владислав вышел с плакатом «Нет войне в Украине».