Гераскевич не прочь стать первым украинцем, который выступит на Зимних и Летних Олимпийских играх

Владислав Гераскевич / Фото: НОК Украины

Скелетонист Владислав Гераскевич попрощался с Пекином-2022 и сообщил о начале нового олимпийского цикла, упомянув и Летние Олимпийские игры-2024:



Многое хотел здесь написать, но напишу только то, что наше путешествие продолжается, и мы уверены в своих силах. Мы будем еще более упорно работать над улучшением наших результатов и прокладывать путь в Олимп.

Благодарю Вас!

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Теперь официально начинается путь к Олимпийским Играм 2026 #roadtomilan2026

Хотя, может, и #roadtoparis2024.