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Гераскевич не прочь стать первым украинцем, который выступит на Зимних и Летних Олимпийских играх

Вот только в какой дисциплине скелетонист хочет соревноваться в Париже?
Скелетон
12:57
Гераскевич не прочь стать первым украинцем, который выступит на Зимних и Летних Олимпийских играх
Владислав Гераскевич / Фото: НОК Украины

Скелетонист Владислав Гераскевич попрощался с Пекином-2022 и сообщил о начале нового олимпийского цикла, упомянув и Летние Олимпийские игры-2024:

Пришло время сказать «прощай» Олимпийским играм 2022

Многое хотел здесь написать, но напишу только то, что наше путешествие продолжается, и мы уверены в своих силах. Мы будем еще более упорно работать над улучшением наших результатов и прокладывать путь в Олимп.

Благодарю Вас!

Ваша поддержка – это лучшая мотивация двигаться вперед

Теперь официально начинается путь к Олимпийским Играм 2026 #roadtomilan2026

Хотя, может, и #roadtoparis2024.

Напомним, что на Играх-2022 Гераскевич стал 18-м. После своего заезда Владислав вышел с плакатом «Нет войне в Украине».

Олег Шумейко-младший
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Париж-2024 Владислав Гераскевич

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