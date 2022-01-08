Гераскевич: «Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение»

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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал 25 место на этапе Кубка мира в Винтерберге, Германия.

По итогам первого заезда украинец показал 15 результат, но позже, из-за протеста Германии, результаты заезда были аннулированы, а украинец не квалифицировался в финал:

Непонятно почему, потому что не было чего-то экстремального: ситуация была как в Сигулде или Альтенберге.

Просто немцы плохо проехали заезд. Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение. И Международная федерация с радостью приняла протест, отменила заезд.

Я шел после первого заезда на 15 месте – на этом треке для меня неплохой результат. Во втором заезде произошла досадная ошибка, мы закончили не на том месте, на котором хотели.

Не знаю, как это решение могло быть принято – все команды были против, кроме немцев и еще одной-двух команд. Не знаю, какая это фейр-плей. Конечно, мы понимаем и видим, что это ненормально».