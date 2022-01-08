Гераскевич: «Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение»
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал 25 место на этапе Кубка мира в Винтерберге, Германия.
По итогам первого заезда украинец показал 15 результат, но позже, из-за протеста Германии, результаты заезда были аннулированы, а украинец не квалифицировался в финал:
«Мы приехали после первого заезда на старт, уже подготовили все для второго заезда. Тут собирают какую-то встречу: «Будем отменять результаты заезда».
Непонятно почему, потому что не было чего-то экстремального: ситуация была как в Сигулде или Альтенберге.
Просто немцы плохо проехали заезд. Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение. И Международная федерация с радостью приняла протест, отменила заезд.
Я шел после первого заезда на 15 месте – на этом треке для меня неплохой результат. Во втором заезде произошла досадная ошибка, мы закончили не на том месте, на котором хотели.
Не знаю, как это решение могло быть принято – все команды были против, кроме немцев и еще одной-двух команд. Не знаю, какая это фейр-плей. Конечно, мы понимаем и видим, что это ненормально».
Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира Гераскевич занял шестое место, а после соревнований выразил надежду, что в Украине создадут достойные условия для бобслея и скелетона.
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