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Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»

41 день рашисты бомбят украинские города
Скелетон
17:59
Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
Владислав Гераскевич волонтерит во время войны / Фото: Daniel Berehulak/The New York Times

Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, как нападение россии изменило его жизнь, а также раскритиковал российских спортсменов, который отмалчиваются о войне в Украине или того хуже, участвуют в пропагандистских митингах.

О плакате «No War in Ukraine» на Олимпиаде-2022

Я хотел показать, что мы мирные люди и хотим жить нормальной жизнью. В то время я не очень верил, что война действительно может начаться. Российские войска были вокруг Украины, но в то же время это 21 век, и ты не ожидаешь начала войны в Европе.

После начала полномасштабной войны Владислав с отцом Михаилом Гераскевичем наполнили автобус федерации бобслея и скелетона Украины гуманитарной помощью и отправились в Киев из Житомира. Правда, из-за разрушений и многочисленных КПП вместо 2 часов дорога продлилась 6-7 часов, и добраться вовремя они не успели. Ночь провести пришлось на окраине столицы:

Вы могли так отчетливо слышать и видеть взрывы. Тогда вы приезжаете и видите все эти разрушенные здания.

Война невероятно изменила жизни каждого украинца. В материале эта метаморфоза показана посредством ответа журналиста скелетонисту на обычный вопрос: «Как прошел твой день?»:

Ночь была нормальной. Была пара сирен воздушной тревоги. Я спал около 5-6 часов. Днем был очень занят, выполняя работу, которую нам нужно было сделать в организации. Сегодня заказал гербовую печать и уже получил, подал заявку на открытие счета в банке. А сегодня была пара интервью, стараюсь продолжать освещать ситуацию и рассказывать, что у нас происходит.

Об отношении российских спортсменов к войне

В вопросах допинга спортсмен обманывает других и наносит вред своему здоровью. В случае военной пропаганды атлеты также обманывает других, но в то же время они и разрушают жизни других людей или забирают их…

По материалам The New York Times.

Ранее Гераскевич в Киеве нашел надгробие владимира путина.

Олег Шумейко-младший
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