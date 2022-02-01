Владислав Гераскевич: «Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней»
Гераскевич: «Очень хочу достойно выступить на Олимпиаде и прославить Украину на международной арене»
Украинский скелетонист – о своих ожиданиях на предстоящих Играх-2022
01 февраля 21:23
Владислав Гераскевич / Фото - noc-ukr.orgУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился ожиданиями от своего выступления на предстоящих зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Цитирует Гераскевича пресс-служба НОК.
«Я стал более уверенным, контролирую эмоции. Предыдущие Олимпийские игры – это очень весомый и важный опыт, который я получил четыре года назад, и он мне точно понадобится в Пекине. По сравнению с Пхенчханом-2018 ничего не изменилось в одном, как и на прошлых Играх, так и сейчас хочу получить удовольствие и чтобы такое же удовольствие получили те болельщики, которые будут смотреть мои заезды.
«Очень хочу достойно выступить и прославить Украину на международной арене».
Также украинец отметил шлем, разрисованный друзьями, в котором он выступит в столице Китая.
«Такого яркого шлема никто не делал, обычно изображают зверей или мультяшных персонажей. Подобных нет».
Напомним, ранее Гераскевич сообщил о ПЦР-тестах для инвентаря и отметил, что за них нужно заплатить большую сумму.
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