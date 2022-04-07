Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Боруссия Дортмунд 0:2 Окончен
Хоккей (3 события из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Филадельфия Флайерс 1:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 127:121 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 128:112 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 4:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 120:101 Окончен
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец -:- Запланирован
16:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
16:00 Монако - Труа -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Лион -:- Запланирован
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:55
Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки

Чернигов остался без крупного спортивного объекта
Скелетон
07 апреля 18:35
Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки
Гераскевич посреди стадиона имени Юрия Гагарина / Фото: Instagram

Скелетонист Владислав Гераскевич в свеом Instagram опубликовал кадры и видео, отснятые на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове, где проводила домашние матчи «Десна»:

Чернігів.

Славнозвісний стадіон імені Гагаріна. Тут зростала та розвивалась спортивна історія Чернігівщини. Футболісти, важкоатлети, боксери, легкоатлети та представники інших видів спорту, які йшли до своїх мрій саме тут, втратили свою спортивну домівку. Втратили своє місце сили.

Все це – справа рук російських орків, які, напевно, побачили тут біохімічну лабораторію або надважливий військовий об’єкт. І саме це будуть розповідати на російському ТБ, а росіяни будуть в це сліпо вірити.

Хоча похер на ту русню. Вже остаточно переконався, що немає сенсу навіть намагатися донести до них інформацію, якщо б ці організми хотіли почути нас – вони б обов’язково почули. Проте, для них весь жах Чернігова, Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Маріуполя та інших зруйнованих, багатостраждальних міст України – фейк.

В пам’ять про всіх постраждалих та загиблих у цій жахливій війні ми відбудуємо все, кожне місто, кожну вулицю, кожен стадіон, кожен міст та зробимо нашу України ще краще.

Ранее Гераскевич в Киеве нашел надгробие владимира путина.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Гераскевич Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
Скелетон
05 апреля 22:40
Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
Интервью Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
Скелетон
05 апреля 17:59
Украинский олимпиец в Киеве нашел надгробие путина
Украинский олимпиец в Киеве нашел надгробие путина
Скелетон
01 апреля 22:30
Мародеры в Чернигове обворовали разбомбленный рашистами стадион «Десны»
Мародеры в Чернигове обворовали разбомбленный рашистами стадион «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 марта 13:50
Гераскевич – о путинском пропагандисте, надевшем чужую медаль ОИ: «Вероятно, для россиян нормально брать чужие вещи»
Гераскевич – о путинском пропагандисте, надевшем чужую медаль ОИ: «Вероятно, для россиян нормально брать чужие вещи»
Скелетон
23 марта 11:44
«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
Скелетон
19 марта 13:52

Новости: Скелетон

Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки
Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки
07 апреля 18:35
Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
Гераскевич: «Чому я не повинен ненавидіти росію?»
05 апреля 22:40
Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
Интервью Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
05 апреля 17:59
Украинский олимпиец в Киеве нашел надгробие путина
Украинский олимпиец в Киеве нашел надгробие путина
01 апреля 22:30
Гераскевич – о путинском пропагандисте, надевшем чужую медаль ОИ: «Вероятно, для россиян нормально брать чужие вещи»
Гераскевич – о путинском пропагандисте, надевшем чужую медаль ОИ: «Вероятно, для россиян нормально брать чужие вещи»
23 марта 11:44
«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
19 марта 13:52
Гераскевич: «Как минимум 2 поколения украинцев будут ненавидеть россиян всем сердцем»
Гераскевич: «Как минимум 2 поколения украинцев будут ненавидеть россиян всем сердцем»
14 марта 10:15
Гераскевич: «Мир может и должен остановить путина – именно сейчас пора действовать»
Гераскевич: «Мир может и должен остановить путина – именно сейчас пора действовать»
24 февраля 14:59
Гераскевич: «Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны»
Гераскевич: «Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны»
22 февраля 15:37
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
10:10
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 17:27
Все новости