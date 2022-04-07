Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки

Гераскевич посреди стадиона имени Юрия Гагарина / Фото: Instagram

Скелетонист Владислав Гераскевич в свеом Instagram опубликовал кадры и видео, отснятые на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове, где проводила домашние матчи «Десна»:



Славнозвісний стадіон імені Гагаріна. Тут зростала та розвивалась спортивна історія Чернігівщини. Футболісти, важкоатлети, боксери, легкоатлети та представники інших видів спорту, які йшли до своїх мрій саме тут, втратили свою спортивну домівку. Втратили своє місце сили.

Все це – справа рук російських орків, які, напевно, побачили тут біохімічну лабораторію або надважливий військовий об’єкт. І саме це будуть розповідати на російському ТБ, а росіяни будуть в це сліпо вірити.

Хоча похер на ту русню. Вже остаточно переконався, що немає сенсу навіть намагатися донести до них інформацію, якщо б ці організми хотіли почути нас – вони б обов’язково почули. Проте, для них весь жах Чернігова, Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Маріуполя та інших зруйнованих, багатостраждальних міст України – фейк.

В пам’ять про всіх постраждалих та загиблих у цій жахливій війні ми відбудуємо все, кожне місто, кожну вулицю, кожен стадіон, кожен міст та зробимо нашу України ще краще.