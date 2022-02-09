Гераскевич – 14-й в первых тренировочных заездах на Олимпийских играх-2022
Гераскевич показал высокие результаты в последних двух тренировках перед розыгрышем медалей
Украинский скелетонист занял пятое и седьмое места
11:57
Фото: Getty Images
В Пекине завершились все тренировочные заезды в мужском скелетоне.
Единственный представитель Украины Владислав Гераскевич в пятой и шестой тренировках показал седьмой и пятый результаты соответственно.
Розыгрыш медалей состоится 11 февраля. Ранее Гераскевич заявил, что будет бороться только за наивысшие места.
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