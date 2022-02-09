Гераскевич показал высокие результаты в последних двух тренировках перед розыгрышем медалей

Украинский скелетонист занял пятое и седьмое места

Фото: Getty Images

В Пекине завершились все тренировочные заезды в мужском скелетоне.

Единственный представитель Украины Владислав Гераскевич в пятой и шестой тренировках показал седьмой и пятый результаты соответственно.

Розыгрыш медалей состоится 11 февраля. Ранее Гераскевич заявил, что будет бороться только за наивысшие места.