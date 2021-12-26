Гераскевич занял 19-е место на этапе Кубка мира в Германии
Гераскевич: «Пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году»
Украинский скелетонист завершил подготовку к соревнованиям в Латвии
08:43
Влад Гераскевич / фото - facebook.com/iceformulaone
Украинский скелетонист Влад Гераскевич завершил подготовку к последнему этапу Кубка мира, который пройдет 31-го декабря в Латвии. В своем Instagram Гераскевич написал:
«Недельный перерыв подходит к концу. Время дома пролетело невероятно быстро, интересно и очень продуктивно.
Всегда тяжело покидать родные края, но пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году».
Напомним, Гераскевич занял 19-е место на этапе Кубка мира в Германии.