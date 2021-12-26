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Гераскевич: «Пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году»

Украинский скелетонист завершил подготовку к соревнованиям в Латвии
Скелетон
08:43
Гераскевич: «Пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году»
Влад Гераскевич / фото - facebook.com/iceformulaone

Украинский скелетонист Влад Гераскевич завершил подготовку к последнему этапу Кубка мира, который пройдет 31-го декабря в Латвии. В своем Instagram Гераскевич написал:

«Недельный перерыв подходит к концу. Время дома пролетело невероятно быстро, интересно и очень продуктивно.

Всегда тяжело покидать родные края, но пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году». 

Напомним, Гераскевич занял 19-е место на этапе Кубка мира в Германии.

Михаил Рыбак
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