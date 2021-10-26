«Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма
Гераскевич провел первую гонку в новом сезоне
Украинец стал 13-м на соревнованиях в Яньцине
15:52
Владислав Гераскевич / Фото: IBSF
В Яньцине, Китай, состоялась первая гонка сезона-2021/22 в скелетоне.
Владислав Гераскевич стал 13-м на олимпийским ледовом треке с результатом 2:05,10. Отставание украинца от немца Александера Гасснера составило немногим менее 2 секунд.
Отметим, что эта гонка не влияет на получение олимпийской лицензии.
«Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма.