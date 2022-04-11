Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки
Гераскевич: «Рашистські терористи бачать загрозу в дітях – росія буде горіти в пеклі»
Скелетонист провел день в ранее окуппирован Ирпене
11 апреля 22:00
Фото: IBSF
Скелетонист Владислав Гераскевич в своем Instagram поделился кадрами, которые были сняты в полуразрушенном рашистами Ирпене:
Стікер на склі з надписом «діти». Рашистські терористи бачать загрозу в дітях.
Дуже важка поїздка, особливо емоційно. росія буде горіти в пеклі.
Ранее Гераскевич в Киеве нашел надгробие владимира путина.
Комментарии 0