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Гераскевич: «Рашистські терористи бачать загрозу в дітях – росія буде горіти в пеклі»

Скелетонист провел день в ранее окуппирован Ирпене
Скелетон
11 апреля 22:00
Гераскевич: «Рашистські терористи бачать загрозу в дітях – росія буде горіти в пеклі»
Фото: IBSF

Скелетонист Владислав Гераскевич в своем Instagram поделился кадрами, которые были сняты в полуразрушенном рашистами Ирпене:

Стікер на склі з надписом «діти». Рашистські терористи бачать загрозу в дітях.

Дуже важка поїздка, особливо емоційно. росія буде горіти в пеклі.

Ранее Гераскевич в Киеве нашел надгробие владимира путина.

Олег Шумейко-младший
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Владислав Гераскевич война

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