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Михаил Гераскевич: «На Олимпиаде рядом со спортсменами должны быть их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации»

Украинский наставник – о ситуации с Килипко
Olympics Токио-2020
5 августа 19:58
Михаил Гераскевич: «На Олимпиаде рядом со спортсменами должны быть их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации»
Михаил Гераскевич / Фото - dyvys.info
Отец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича, Михаил Гераскевич, на своей странице в Facebook высказался относительно ситуации с легкоатлеткой Мариной Килипко, которая на Олимпийские игры в Токио отправилась без личного тренера.

«По моему мнению, в первую очередь на Олимпийских играх должны быть рядом со спортсменами их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации. Очень не хотелось бы повторения подобной ситуации в феврале 2022 года в Пекине».


Напомним, по количеству попыток Килипко разделила 5-е место Игр в Токио с еще 2 спортсменками.

Владимир Кириченко
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Марина Килипко Владислав Гераскевич Михаил Гераскевич

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