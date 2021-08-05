«У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна». Марина Килипко плакала в прямом эфире
Михаил Гераскевич: «На Олимпиаде рядом со спортсменами должны быть их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации»
Украинский наставник – о ситуации с Килипко
5 августа 19:58
Михаил Гераскевич / Фото - dyvys.infoОтец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича, Михаил Гераскевич, на своей странице в Facebook высказался относительно ситуации с легкоатлеткой Мариной Килипко, которая на Олимпийские игры в Токио отправилась без личного тренера.
«По моему мнению, в первую очередь на Олимпийских играх должны быть рядом со спортсменами их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации. Очень не хотелось бы повторения подобной ситуации в феврале 2022 года в Пекине».
Напомним, по количеству попыток Килипко разделила 5-е место Игр в Токио с еще 2 спортсменками.