Гераскевич: «Пришло время отправляться на заключительный этап Кубка мира в этом году»
Михаил Гераскевич: «В схеме «Спорт-WADA» у спортсмена нет никаких прав»
Украинский наставник – о вебинаре НАДЦУ
19:22
Михаил Гераскевич / Фото - suspilne.mediaОтец и тренер украинского скелетониста, участника Игр в Пхенчхане-2018 Владислава Гераскевича, Михаил Гераскевич, на своей странице в Facebook поделился эмоциями от вебинара НАДЦУ (Национальный Антидопинговый Центр).
«Два часа вебинара. Потерянное время».
«Простые вопросы остались без ответа. Сложные вопросы даже не было смысла задавать».
«Выводы сделаны следующие: WADA делает все возможное, чтобы спорт был чист. Но при наличии денег и юристов, для кого-то спорт всегда будет чище, а кого-то могут и «закошмарить». Потому что в схеме «Спорт-WADA» у спортсмена нет никаких прав».
«Спортсмен даже не имеет права ехать в аэропорт на самолет, чтобы попасть на чемпионат мира, если в преддверии вылета к нему явился допинговый офицер и требует сдать мочу. По правилам WADA, это равноценно отказу сдавать пробу».
«Зря, что спортсмен на сгонке веса и физически не сможет сдать материал в ближайшие 10-12 часов. Сюр».
Накануне Гераскевич-младший завершил подготовку к последнему этапу Кубка мира, который пройдет 31-го декабря в Латвии.