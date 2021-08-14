Михаил Гераскевич: «На Олимпиаде рядом со спортсменами должны быть их персональные тренеры, а не те, из-за кого для тренера не осталось места в составе делегации»
Михаил Гераскевич: «Все возмутились расистским нападением на Беленюка, но почему нет реакции на видео, где Фарион поливает грязью Магучих?»
Тренер сборной Украины – о высказываниях в адрес бронзового призера Токио-2020
10:59
Михаил Герескевич / Фото - FacebookНаставник сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич на своей странице в Facebook поделился мнением о высказываниях в адрес бронзового призера Токио-2020 по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.
«Двойные стандарты? Потребовалось несколько часов, чтобы все СМИ и Twitter первого лица страны возмутились расистскому нападению неизвестных лиц на нашего славного и могучего олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Но почему до сих пор нет реакции на видео известной коммунистки Фарион, где она поливает грязью и проклятиями нашу славную хрупкую Ярославу Магучих?».
Накануне олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.
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