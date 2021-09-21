«Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма

Заявил, что, в отличии от других спортсменов, у него есть четкая позиция

Эксклюзив

Михаил и Владислав Гераскевич с новыми санями / Фото – скриншот

Федерация скелетона и бобслея Украины провела пресс-конференцию перед началом нового, олимпийского сезона.

На ней был презентован новый шлем первого в истории страны участника чемпионата мира и Олимпийских игр в скелетоне Владислава Гераскевича. А также сани, на которых он будет выступать в новом сезоне.

Сани решили разукрасить в цвета государственного флага и в верхней его части добавили контур международнопризнанных границ Украины. И во время презентации Гераскевич-младший уточнил, что у их Федерации есть позиция и четкий ответ на вопрос, который избегают многие украинские спортсмены. Между строк читалось, что этот вопрос: «Чей Крым».

Одним из самых известных атлетов, которые не осмелились прямо ответить на него является Александр Усик, который уже прилетел в Лондон на бой с Энтони Джошуа. XSPORT.ua после окончания пресс-конференции решил уточнить не ему ли лично адресовалась фраза об уклонении от ответа.

Это послание конкретно Александру Усику из-за того, что он никак не может определиться чей Крым, хоть он и родился там? Если бы он выразил свою позицию, то многие переосмыслили бы этот вопрос.

Я не буду судить кого-то лично. Я просто указывал, что не каждый спортсмен имеет четкий ответ на это. И это не только об Усике.

Я, опять же, фанат бокса. Я занимался боксом в детстве. Я слежу за боксерами и буду болеть за Усика во время боя с Джошуа. Я болею за всех наших украинских спортсменов, потому что, опять же, как бы они не отвечали на этот вопрос, они после побед показывают флаг Украины, звучит гимн Украины. Поэтому я за них болею.

Позиция. Опять же, у нас достаточно острая позиция. Она улучшается, но не теми темпами, которыми нам хотелось бы. Конечно, хотелось бы прекращения всех боевых действий на территории Украины, а также возвращения территорий Украины. Потому что все мы сейчас понимаем, что ты просто так не поедешь в Крым, не отдохнешь. К сожалению.

Потому что я очень люблю Крым, очень люблю Ялту. Я несколько раз был в «Артеке». Это невероятные воспоминания. Это невероятно крутая земля, невероятно крутое время и воспоминания. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация поменяется и уже не будет даже подниматься вопрос «Чей Крым?», потому что все и так будет понятно.

Если бы ты встретился или уже встречался с Усиком, то спросил бы у него, почему он уклоняется от ответа на этот вопрос?

Не знаю. Лично не знаком с ним. Я не люблю задевать тему политики. Как бы ни критиковали спортсменов, но я не политолог. Это не мое дело – рассказывать о каких-то политических дебатах. Я не разбираюсь в этом очень глубоко и о каких-то моментах не очень люблю говорить, потому что не совсем в них разбираюсь. Я не люблю дискутировать на тему, которой я не владею.

Если это тема физики, математики – это мое, я этому учусь, можем поговорить. Тема спорта – тоже мое. Что-то из мира моды я интересуюсь – это можно обсудить. В политике я минимально.

Опять же, это наша акция. Я не говорю, что все должны так делать. Я не говорю, что все спортсмены должны что-то говорить. Это дело каждого, у каждого свои взгляды на все это. Мы все понимаем, что в любой точке мира есть люди, которые абсолютно по-разному относятся к этой ситуации. И каждый имеет право высказать свое мнение. В этом и состоит демократия – чтобы у всех была возможность сказать свое видение этой ситуации.

Мы свое сказали. Опять же, я никого не призываю повторять за нами. Ми сказали свое отношение, мы обратили на это со своей стороны внимание. Как это будут делать другие – это их дело.

Спросил бы я или не спросил – хороший вопрос. Наверное, наверное… Не знаю, тяжело, реально, сказать. Может быть, спросил бы. Но, опять же, я не перестал бы болеть за него, если бы он что-то не так ответил. Потому что, как бы там ни было, на Олимпийских играх поднимался флаг и играл гимн в честь Украины. И я не могу, у меня не поворачивается язык сказать, что он что-то неправильно..., что он какой-то враг Украины. Он герой Украины. Это факт. Он прославляет Украину намного больше, чем какие-то депутаты.

Эта ситуация с Ярославой (Магучих – XSPORT.ua) была, и некоторые депутаты, почему-то высказывались не то, что не нормально, а неадекватно. О той же Фарион, не помню, как ее зовут, Ирина? То, что она писала, то, что она говорила на видео – это ужасно, это противно. Я не понимаю, почему общество не отреагировало как-то нормально на ее заявления.

Почему за фотографию решили вылить тонну какой-то грязи, а за то, что она (Фарион) желает смерти нерожденному ребенку – это нормальная реакция? Почему это нормальная реакция? Почему об этом не говорят в СМИ, почему не говорят о том, как этот человек может называть себя… кто она там, профессор? И депутатом она была. Это достаточно высокопоставленный человек, она является журналистом, кстати. И она себе позволяет такое говорить на аудиторию хоть какую-то… желать смерти нерожденным детям. И общество считает это нормальным?

Ну, опять же, не хочу углубляться в политику, но, мое мнение, это ненормально. Об это нужно говорить, а не о каких-то фотографиях.

Потому что, опять же, Ярослава прославляет Украину. Она с флагом выступает. Она выступает в экипировке с национальными цветами, в ее честь звучит гимн. А Фарион Ирина желает смерти ее детям. То есть так? Как это может быть нормально? Я не понимаю.

Опять же, это мое личное возмущение. Вы понимаете, что моя позиция – я люблю Украину, я украинец и это моя гордость. Но это ненормальное отношение к спортсменам. То, что сейчас такая критика… я не понимаю этого.