«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
Также украинский скелетонист призвал исключить из Олимпийского движения спортсменов, которые присутствовали на концерте в москве
13:52
Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич также выразил свое мнение насчет спортсменов, которые вышли с буквой Z на груди в ходе концерта-митинга в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине:
«Пустые головы. Люди, которые должны приносить мир и объединение, пропагандируют войну. Людей, которые поддерживают войну, следует пожизненно исключить из Олимпийского движения.»
Ранее титулованная гимнастка Анна Ризатдинова не только обратилась к российским спортсменам, а и сравнила концерт в лужниках с «пиром во время чумы».
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