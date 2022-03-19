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«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z

Также украинский скелетонист призвал исключить из Олимпийского движения спортсменов, которые присутствовали на концерте в москве
Скелетон
13:52
«Пустые головы!» Гераскевич о российских спортсменах с буквой Z
Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич также выразил свое мнение насчет спортсменов, которые вышли с буквой Z на груди в ходе концерта-митинга в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине:

«Пустые головы. Люди, которые должны приносить мир и объединение, пропагандируют войну. Людей, которые поддерживают войну, следует пожизненно исключить из Олимпийского движения.»


Ранее титулованная гимнастка Анна Ризатдинова не только обратилась к российским спортсменам, а и сравнила концерт в лужниках с «пиром во время чумы».


 

 

 

Источник: XSPORT
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