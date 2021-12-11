Гераскевич занял 19-е место на этапе Кубка мира в Германии
Украинский скелетонист провел совместную тренировку со Шварценеггером
Однако «Железный Арни» присутствовал в зале только на постерах
18:25
Фото: @rekords | @ibsfsliding
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич решил немного развеселить своих подписчиков.
Единственный представитель Украины на Кубке мира провел занятие в зале на фоне постеров с Арнольдом Шварценеггером:
«Провели отличную и плодотворную тренировку вместе со Шварценеггером.
Кто вышел лучшим на фото?»
Напомним, в зачете Кубка мира Гераскевич занимает 20-е место.