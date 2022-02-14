Австрия стала победителем командных соревнований в Пекине-2022

Победители уверенно обошли ближайших преследователей

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На Олимпийских играх в Пекине прошли командные соревнования у мужчин в прыжках с трамплина. Первая позиция досталась команде Австрии, представленной Штефаном Крафтом, Даниэлем Хубером, Яном Херлем и Мануэлем Феттнером.



Серебро отправилось в Словению (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Домен Превц), а бронза в Германию (Штефан Лайе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Константин Шмид).

Пекин-2022. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

1. Австрия – 942,7 (458,4 + 484,3)

2. Словения – 934,4 (467,4 + 467,0)

3. Германия – 922,9 (446,5 + 476,4)

4. Норвегия – 922,1 (456,5 + 465,6)

5. Япония – 882,8 (438,5 + 444,3)

6. Польша – 880,1 (434,5 + 445,6)

7. ОКР – 806,5 (410,6 + 395,9)

8. Швейцария – 791,5 (367,0 + 424,5)

Напомним, ранее МОКу предложили отстранить Россию, чтобы избежать скандалов с допингом на Олимпиадах.