Что-то необъяснимое на Олимпиаде! Сразу четырех главных фаворитов дисквалифицировали, а медали взяли те, кто даже не мечтал

Дебют смешанных командных прыжков с трамплина получился очень скомканным

Словения взяла золото в смешанных командных прыжках с трамплина / Фото - Getty Images

Олимпийские игры-2022 ни дня не обходятся без соревнований, в которых на передний план не вышли бы судьи или представители МОК.

Мы уже видели, как сняли сразу две команды по шорт-треку, как задержали женский хоккейный матч России и Канады, а затем два периода (а канадки – весь матч) хоккеистки отыграли в респираторах (!), но соревнования в смешанных командных прыжках с трамплина превзошел все.

Эта дисциплина дебютировала в программе Олимпийских игр, и к ней было приковано особое внимание. Чемпионаты мира в миксте уже проходят достаточно давно – с 2013 года – и гегемоном в них является команда Германии, которая выиграла четыре последних мировых первенства, и в статусе фаворита приехала и в Пекин. Также весьма успешно выступают Австрия, Япония и Норвегия, которые на этих чемпионатах брали остальные медали.

Ожидалось, что между этими командами основная борьба будет идти и на Олимпиаде. Но с самого начало все пошло по какому-то необъяснимому, и даже – дикому сценарию. Уже в первом раунде попытки сразу трех топовых спортсменок были аннулированы из-за проблем с экипировкой. Правила регламента в этой части достаточно сложные и предусматривают взаимосвязь лыж и костюма с весом тела спортсмена, чтобы лишить его каких-либо преимуществ, которые могли бы быть, окажись он легче. Костюмы должны плотно прилегать к телу и не превышать его параметры более чем на 1 сантиметр. Любое нарушение этих строгих правил сразу же наказывается дисквалификацией.

Судьи не засчитали попытки трех суперзвезд: титулованной японки Сары Таканаси, действующей чемпионки мира и серебряной призерки Игр-2014 австрийки Даниэлы Ирашко-Штольц и немки Катарины Альтхаус – четырехкратной чемпионки мира и серебряной медалистки Пекина и Пхенчхана. По итогу, из-за штрафных санкций Германия даже не преодолела первый раунд, а Австрия и Япония существенно откатились назад.

Положение после первого раунда

Три дисквалификации, да еще и главных фаворитов, вывели на первое место Словению, которая на целых 50 баллов опережала ОКР – команду, которая тоже уж никак не числилась в претендентах на медали в этой дисциплине.

Однако на этом хаос не закончился. Во втором раунде на этом же нарушении попались еще две норвежки! Учитывая то, что всего в этой дисциплине принимали участие десять команд, и четыре из них пострадали из-за дисквалификаций – случай уникальный.

Выбраться из тяжелейшей ситуации практически удалось Японии. Даже с аннулированной попыткой команда набрала 844,6 балла и стала четвертой. Однако пьедестал стал абсолютным сюрпризом для всех, кто хотя бы приблизительно понимал расклад сил перед началом соревнований.

Итоговое положение

Словения, которая считалась главным претендентом на то, чтобы бросить вызов фаворитам, доминировала до самого конца и, в итоге, набрала больше 1000 очков и завоевала золото. Урса Богатай и Ника Крижнар уже взяли золото и бронзу на этой Олимпиаде в личном зачете среди женщин, а теперь вместе с Петером Превцем (у него уже были личные серебро и бронза в 2014-м году в Сочи) и Тими Зайцем добавили к ним медаль высшей пробы в командном миксте. Конечно же,словенцам очень трудно было не отвлекаться на тот хаос, что творился вокруг, и как один за другим сходили с дистанции их главные конкуренты.

«Мы старались не думать о дисквалификациях, но я думаю, что мы все равно выиграли бы, так что, да, это всё еще прекрасно. Много всего происходило, но я просто прыгал», – сказал Превц.

Сборная Словении / Фото - Getty Images Сборная Словении / Фото - Getty Images

Серебро и бронза сенсационно достались командам ОКР и Канады – последняя даже с учетом «сгоревшей» попытки Японии выиграла у нее только 8 очков и впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

Интересно, что канадская прыгунья Александрия Лутитт была дисквалифицирована за нарушение правил экипировки еще в субботу в личных соревнованиях. Тогда ее вес оказался слишком меленьким – на целых 300 грамм ниже нормы. Но теперь судьба вернула с верхом ей должок.

«В субботу я рыдала, и сегодня я была в слезах, но по совсем другой причине. Это просто показывает, что может случиться в спорте», – сказала она после соревнований.

Но, конечно же, превалирующим настроением после завершения соревнований был шок. Пострадавшие команды пытались оспорить решение, но все было бесполезно. Немецкие представители вообще заявили, что на их спортсменке Катарине Альтхаус был тот же костюм, что и в субботу в личных соревнованиях, но тогда к ней вопросов не возникло, а сейчас ее дисквалифицировали.

«Для меня это кукольный театр. Весь сезон костюмы были проблемой. - Я невероятно зол и не понимаю этого. У нас были суперпрыжки, этим можно только разочароваться», – сказал главный тренер сборной Германии Штефан Хорнгахер.

Катарина Альтхаус / Фото - Reuters Катарина Альтхаус / Фото - Reuters

Представители норвежской команды тоже были удивлены. Только не самим фактом дисквалификации, а тем, что организаторы поменяли правила, по сравнению с тем, что было еще несколько дней назад. Поэтому один и тот же костюм не вызвал претензий в субботу, но сейчас за него дисквалифицировали.

«Это было немного странно и не соответствовало тому, как это делалось в прошлом. Это отчасти результат того, что я нахожусь на карантине и не питаюсь должным образом всю неделю», – объяснила одна из дисквалифицированных норвежек Анна Один Стрем.

Однозначно, дебют смешанных командных прыжков с трамплина в олимпийской программе оказался не таким, которого ожидали организаторы. В копилку Игр в Пекине добавился еще один скандал, а дисциплина рискует не закрепиться в статусе олимпийской. Единственные, кто может быть счастлив – это призеры, которые еще до начала соревнований даже не мечтали о медалях (за исключением словенцев), но дисквалификация сразу четырех главных фаворитов – то, что случается очень редко – подарила и чудо.