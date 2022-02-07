Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады

Дебют новой дисциплины вышел неоднозначным

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На Олимпийских играх-2022 прошел первый в истории Игр смешанный турнир по прыжкам с трамплина.



Дебют вышел скандальным – попытки спортсменов сразу четырех команд дисквалифицировали. Словения, ОКР и Канада, которые не получили штрафов, завоевали олимпийские медали.

Причиной дисквалификации стали несоответствие размеров костюмов у лыжниц – пострадали медалистки предыдущих Игр Катарина Альтхаус (Германия) и Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия), а также призерки чемпионатов мира Силье Опсет и Анне Один Стрём (Норвегия) и Сара Таканаши (Япония).

Спортсмены были недовольны произволом со стороны судей и принялись обвинять их в нарушении процедуры измерения размеров костюмов и абсурдности решения.

Напомним, что легенда конькобежного спорта установила невероятный рекорд Олимпийских игр.