В МОК назвали приблизительное количество болельщиков, которые приедут в Пекин-2022
Марусяк прошел в финал в прыжках с трамплина на Играх-2022. Корчук – за пределами топ-50
Победителем квалификации стал норвежец Мариус Линдвик
10:10
Евгений Марусяк / Фото - GettyНа Олимпийских играх в Пекине-2022 завершилась квалификация в прыжках на лыжах с нормального трамплина у мужчин.
Украинец Евгений Марусяк показал 48-й результат и пробился в финал соревнований.
Еще один представитель Украины Антон Корчук занял 52-е место, оказавшись за пределами топ-50.
Отметим, что всего в квалификации принимали участие 53 спортсмена.
Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 116,7 балла (100,5 м)
2. Роберт Юханссон (Норвегия) – 116,6 (103,0 м)
3. Петр Жила (Польша) – 112,1 (102,5 м)
4. Рею Кобаяси (Япония) – 111,4 (99,0 м)
5. Штефан Крафт (Австрия) – 108,5 (100,0 м)
6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 107,5 (102,0 м)
...
48. Евгений Марусяк (Украина) – 49,8 (73,0 м)
...
52. Антон Корчук (Украина) – 38,0 (67,5 м)
Расписание стартов украинских спортсменов на Играх-2022 5 февраля.
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