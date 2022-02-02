«Мир настолько несправедлив?» Одна из главных претенденток на олимпийское золото по прыжкам с трамплина пропустит ОИ

Марита Крамер сдала положительный тест на коронавирус

Marita Kramer / фото - Getty Images

Одна из главных фавориток Олимпийских игр-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, австрийка Марита Крамер не сможет выступить в Пекине. В своем Instagram спортсменка сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус за день до вылета команды в Китай.

Для 20-летней прыгуньи и лидера сезона эти Игры должны были стать дебютными в карьере.

«Сначала я не могла в это поверить, ведь я действительно приняла все меры, чтобы обезопасить себя от такой ситуации. После теста я сразу же вернулась домой, чтобы сделать повторный тест в надежде, что значение ПЦ достаточно высокое, чтобы я могла улететь позже, но успеть на соревнования. И снова положительный. Никаких слов, никаких эмоций, просто пустота. Или мир настолько несправедлив? В последние годы я готовилась к Олимпиаде. Я так много энергии и времени приложила, чтобы мои мечты сбылись. Теперь кажется, что моим мечтам пришел конец за один день». Посвящу время отдыха себе, чтобы опять наполнить себя энергией и мечтами и снова почувствовать пыл. Все, кто могут сейчас идти за своими мечтами, не медлите! Также хочу поблагодарила всех за поддержку, а отдельно австрийскую федерацию – за попытки сделать все, чтобы привезти меня в Китай».

Статистика заболевших коронавирусом на ОИ в Пекине.