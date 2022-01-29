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Тренер сборной Украины по прыжкам с трамплина: «У нас сложный отбор на Олимпиаду, нужно попасть в топ-65 рейтинга»
Владимир Бощук – о подготовке к зимним Играм-2022
14:28
Владимир Бощук / Фото - FacebookВ состав олимпийской сборной Украины по прыжкам на лыжах с трамплина вошло 3 спортсмена: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук.
Наставник команды Владимир Бощук рассказал о заключительном этапе подготовки перед Играми в Пекине. Цитирует тренера пресс-служба НОК.
«После того, как мы получили экипировку в Киеве, поехали в польский Закопане на сбор. Но там начала портиться погода и мы переехали в Планицу в Словении. Уже 1 февраля будем ехать во Франкфурт, а оттуда уже в Пекин».
«У нас очень сложный отбор на Игры, нужно попасть в топ-65 олимпийского рейтинга. Потому, конечно, приятно, что у нас будет такое представительство. Тренируемся, чтобы показать достойный результат».
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.
Состав сборной Украины на зимние Игры в Пекин-2022.