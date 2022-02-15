Гассер выиграла второе олимпийское золото в биг-эйре
На Олимпийских играх в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин, где победительницей стала австрийка Анна Гассер.
Вторая позиция досталась новозеландке Зои Садовски. Бронза уедет в Японию к Кокомо Мурасе.
Отметим, что Гассер также становилась олимпийской чемпионкой в биг-эйре в 2018 году.
Пекин-2022. Сноубординг. Женщины. Биг-эйр. Финал
1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50
2. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 177,00
3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50
4. Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
5. Ге Ронг (Китай) — 160,00
6. Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 141,75
7. Джасмин Бэрд (Канада) — 130,00
8. Лори Блуэн (Канада) — 115,00
9. Тесс Коди (Австралия) — 114,75
10. Анника Морган (Германия) — 88,00
11. Мияби Оницука (Япония) — 65,25
12. Хэйли Лэнгленд (США) — 53,25
Результаты Олимпийских игр-2022 в пекине в дисциплине борд-кросс.
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