«Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом?» Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду выступает против вакцинации
Михаил Харук завоевал серебряную медаль Кубка Европы по сноубордингу
Украинец удачно выступил в параллельном слаломе
14:14
Михаил Харук / Фото - FacebookУкраинец Михаил Харук стал вторым на Кубке Европы по сноубордингу в Монинце (Чехия). Об этом сообщает FIS.
22-летний Харук показал результат в 176 баллов в параллельном слаломе, проиграв 44 балла триумфатору турнира.
Другой украинец Василий Кашелюк занял 8-е место с 70,4 баллами.
Среди женщин лучший результат показала Элеонора Павлюк – 4-е место.
Накануне в Киеве состоялось Double Triple Snow Fest.