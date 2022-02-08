«Начала бороться, отстаивать себя». Украинку едва не сняли со старта на Олимпиаде-2022
Сноубордистка Аннамари Данча не сумела выйти в 1/8 финала Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе.
После финиша украинка призналась, что ее из-за ранее перенесенного коронавируса только за 5 минут до старта допустили к соревнованиям:
Вероятно, уже можно раскрыть все карты. У меня был позитивный тест после прибытия в Китай. Но мы не сдавались, за сутки до старта пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contact – это такая система, что я не совсем чиста, но могу участвовать в соревнованиях. Я находила в этом плюсы: у меня был водитель с машиной, я не ездила автобусом как обычные смертные. Я была настроена до конца, просто видела, что я на старте.
Когда я была на старте, передо мной оставалось пять пар. Ко мне подошли и сказали, что я не могу стартовать из-за плохих тестов на коронавирус. Я видела, что тут есть поддержка, представители НОК. Я им начала названивать, чтобы выслали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Очень тяжело теперь как-то, это стресс. Мне было очень непросто собраться на первую попытку. Вторая вроде ничего вышла.
Мне за 5 минут до выхода сказали, что я допущена. Собралась как смогла. Проехала слабо, увидела время – ужаснулась. Но во второй попытке, думаю, выступила намного лучше.
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