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«Начала бороться, отстаивать себя». Украинку едва не сняли со старта на Олимпиаде-2022

Стресс перед выступлением помешал Аннамари проявить себя на максимум
Olympics Пекин-2022
11:35
«Начала бороться, отстаивать себя». Украинку едва не сняли со старта на Олимпиаде-2022
Фото: НОК Украины

Сноубордистка Аннамари Данча не сумела выйти в 1/8 финала Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе.

После финиша украинка призналась, что ее из-за ранее перенесенного коронавируса только за 5 минут до старта допустили к соревнованиям:

Вероятно, уже можно раскрыть все карты. У меня был позитивный тест после прибытия в Китай. Но мы не сдавались, за сутки до старта пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contact – это такая система, что я не совсем чиста, но могу участвовать в соревнованиях. Я находила в этом плюсы: у меня был водитель с машиной, я не ездила автобусом как обычные смертные. Я была настроена до конца, просто видела, что я на старте.

Когда я была на старте, передо мной оставалось пять пар. Ко мне подошли и сказали, что я не могу стартовать из-за плохих тестов на коронавирус. Я видела, что тут есть поддержка, представители НОК. Я им начала названивать, чтобы выслали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Очень тяжело теперь как-то, это стресс. Мне было очень непросто собраться на первую попытку. Вторая вроде ничего вышла.

Мне за 5 минут до выхода сказали, что я допущена. Собралась как смогла. Проехала слабо, увидела время – ужаснулась. Но во второй попытке, думаю, выступила намного лучше.

Удивительная история Максанса Перро, который сумел перебороть рак и стать олимпийским чемпионом.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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