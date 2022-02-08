Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады

Еще одна уникальная история из Пекина

Глория Котник со своей первой большой медалью в карьере / Фото - by Maja Hitij/Getty Images

137 гонок на этапах Кубка мира, 14 чемпионатов мира, три Олимпиады. И ни одного подиума. В 32 года ее максимум – это три четвертых места в 2018 году. И все. Наверное, словенка Глория Котник ждала Пекина, чтобы впервые ощутить тяжесть медали на своей шее.

Ведь Олимпийские игры – это порой времена сенсаций.

Да, в плане борьбы за золото в параллельном гигантском слаломе ее не произошло. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая сумела защитить свой титул – выиграла финал, как и в 2018 году. Но… было ведь еще сражение за бронзу.

Формат соревнований – постоянное напряжение. Сначала квалификация. Она нужна для того, чтобы отобрать 16 лучших. Котник пробилась в это число 14-й. И ее соперницей в 1/8 финала стала талантливая японка Тсубаки Мики.

Дебютантка Олимпиады показала третий результат в квалификации. И она, в отличие от Глории, в свои 18 лет уже успела заехать на один пьедестал Кубка мира. Однако это японке не помогло. Она ошиблась, упала и не финишировала. Правда, Котник все равно шла первой.

Четвертьфинал – пройден. Но возможности потягаться с Ледецкой словенка не получила – близкое поражение в полуфинале. И… малый финал.

Три четвертых места на этапах Кубка мира. Ни одного пьедестала. Напевное, перед началом спуска у нее должны были дрожать ноги. Но, на самом деле, даже попадание в Пекин уже было победой для Котник. И это вовсе не преувеличение.

Дело в том, что Глория пропустила весь сезон 2020/21. Но не переживайте, причина более чем приятная – в январе 2021-го она родила сына. И для того, чтобы отобраться на четвертые в карьере Олимпийские игры, у него оставалось всего пять соревнований.

Но она справилась. И, выходя на бронзовый финал понимала – уже превзошла все ожидания.

Результаты Глории Котник на Олимпийских играх в параллельном гигантском слаломе:

Ванкувер-2010 – 27 место;

Сочи-2014 – 24 место;

Пхенчхан-2018 – 15 место.

Да, она и так прыгнула выше головы. Но ограничиваться четвертым местом никто не собирался.

Соперница нидерландка Мишель Деккер тоже никогда не блистала. И звездное время словенки она испортить не смогла – упала, не финишировала. Но Котник и в этот раз лидировала, шла первой. И заслужено победила.

А после финиша попросту упала и разрыдалась. Если вы не знаете, что такое слезы радости, то вот они:

«Я не понимаю, что здесь произошло. Я не могу поверить. Я даже не знаю что сказать. Я просто счастлива. Столько эмоций. Они бьют через край, потому что это вообще мой первый подиум. Было столько взлетов и падений – и вот чего удалось добиться».

Вот такой вот подарок от Котник для своего малыша, которому только недавно исполнился годик:

«Он мое самое большое достижение в жизни. И я просто хочу, чтобы он мною гордился. Я чувствую себя невероятно. Как будто… даже не знаю, просто хочу побыстрее увидеть и обнять моего малыша».

И да, чтобы вы понимали, эта медаль важна не только для Котник лично. Эта бронза стала первой наградой для словенских сноубордиток на Олимпиаде.

Она ни разу в карьере не была на большом пьедестале. А здесь забралась на самый крупный. И переписала историю своей страны.

Сын точно должен гордиться такой мамой.