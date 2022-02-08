От нее ждали победы в 16 лет, но тогда давление оказалась чрезмерным. Теперь она принесла стране первое золото Олимпиады в истории

Вот такая вот сказка на ночь

Победное фото Зои Садовски-Синнотт / Фото - dylancleaver.substack.com

Ни разу в истории такая страна как Новая Зеландия не праздновала победу на зимних Олимпийских играх. Но в Пекине ее ожидание прервалось. И золото завоевала девочка, которая четыре года назад не сумела справиться со всем тем давлением, свалившемся на нее.

В столице Китая 20-летняя сноубордистка Зои Садовски-Синнотт отобралась на соревнования в слоупстайле и биг-эйре. И, как вы уже, наверное, знаете. Первая дисциплина позади.

Она показала лучший результат в квалификации. А это значит, что в финале имела последний, 12-й стартовый номер. Зои хорошо прошла первую попытку. Но, с учетом проваленной второй, ее хватало только для серебра.

Поэтому девушка собралась. И устроила шоу:

Оценка – 92,88 балла. Получается, она превзошла ближайшею преследовательницу больше, чем на 5 баллов. Но ни американка Джулия Марино, ни австралийка Тесс Коди не стали завидовать – они буквально сбили Садовски-Синнотт, вместе радуясь ее победе.

«Это был сумасшедший момент. И я его точно никогда не забуду. То, как девочки набросились на меня после моего приземления… это нечто особенное. Это только лишний раз подчеркнуло, насколько сноубординг особенный вид спорта, насколько мы рады друг за друга».

Но это были далеко не все поздравления. Очевидно, что историческое золото не осталось незамеченным. Ей в Instagram написала даже премьер-министр Новой Зеландии

«Я оказалась как будто в параллельной реальности, мой телефон взрывался. Премьер поздравила меня, поблагодарила и сказала, что отправляет самые положительные эмоции нашей команде в Пекине. Это все было невероятно. Надеюсь, я вдохновила многих маленьких девушек. Вдохновила следовать своей мечте, пытаться достичь своих пределов. И веселиться. Потому что никаких пределов, на самом деле, не существует».

Сейчас все видят успех. Но четыре года назад ситуация сильно отличалась. Уже тогда Зои, девочка из многодетной семьи, где росли пятеро детей, всерьез рассматривалась в качестве претендентки на золото. А это, согласитесь, неслабое давлении для ребенка 16-летнего возраста.

И тогда соревнования в слоупстайле для нее завершились разочаровывающим 13-м местом. Впрочем, Садовски-Синнотт даже в столь юном возрасте сумела найти в себе силы устоять психологически и настроиться на биг-эйр.

В этой дисциплине она завоевала бронзу. Первую медаль для Новой Зеландии на зимних Олимпиадах с 1992 года. И, помимо этого, в 16 лет и 353 дня Зои стала самой молодой медалисткой Игр в истории страны. Это мы сейчас не только о «белых» ОИ.

Как итог, она удостоилась чести нести флаг Новой Зеландии на церемонии закрытия Пхенчхана-2018.

И если тогда ехала в Южную Корею в качестве таланта, то в Китай она прилетела уже собрав коллекцию из четырех медалей чемпионатов мира (два золота в слоупстайле), а также семи наград X Games (3 золотых в слоупстайле).

«Когда я ехала на эти Игры, то понимала, что каждый готов выполнить свои лучшие спуски и трюки. Я многому научилась после того, как пережила то давление перед Пхенчханом. И после того, как пережила то разочарование после слоупстайла. Я вынесла урок. С этими знаниями я готовилась четыре года. И решила, что будь что будет. Наверное, как-то так. Когда взлетела на последний прыжок, то подумала: «Да нет, перегорела. Золото ускользает от меня». Но я делала этот трюк так много раз, столько отрабатывала его на тренировках, что все же сумела приземлиться. До сих пор не могу поверить, что мне это удалось. Думаю, это правило 10 тысяч часов. Я занимаюсь сноубордингом с 8 лет. Я почти каждый месяц в году на доске. Столько времени тренировок не прошли незамеченными».

Но дело в том, что это не все. Да, сейчас есть время порадоваться. Однако 15 февраля у Зои будет возможность снова подняться на пьедестал Олимпиады. Но на этот раз уже в биг-эйре.

«Я бы не сказала, что я сейчас веду себя сдержано. У меня квадратная голова после всего произошедшего. Но, надеюсь, я смогу вернуться на землю до начала соревнований в биг-эйре. Думаю, у меня есть соответствующий опыт. Я уже много достигла в карьере, но мне постоянно удавалось со скромностью и спокойствием подходить к новому сезону. Несколько лет уважения к своему плану, к своим соперникам должны мне помочь. Но пока, честно говоря, я даже не думаю о тех соревнованиях, потому что я так сильно хотела победить в слоупстайле. Впрочем, я понимаю, какое на меня будет оказываться давление. Нужно оставить его в стороне и просто сделать то, что я готова».

Так что, может, Новой Зеландии стоит приготовиться к чему-то потрясающему? Если что, на X Games-2022 Зои взяла золото в обеих дисциплинах.