Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления

Девушка неудачно приземлилась и была госпитализирована

Маэвк Эстевес

На Олимпийских играх в Пекине представительницу Андорры Маэвк Эстевес пришлось госпитализировать после ее выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу.



26-летняя сноубордистка неудачно приземлилась и ударилась спиной, из-за чего ее были вынуждены погрузить на носилки и унести.

Как сообщалось, ранее на Олимпийских играх в Пекине за сутки было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом.