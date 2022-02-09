Стрельба не позволила Пидручному попасть в топ-10 индивидуальной гонки в Пекине-2022
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Девушка неудачно приземлилась и была госпитализирована
08:00
Маэвк Эстевес
На Олимпийских играх в Пекине представительницу Андорры Маэвк Эстевес пришлось госпитализировать после ее выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу.
26-летняя сноубордистка неудачно приземлилась и ударилась спиной, из-за чего ее были вынуждены погрузить на носилки и унести.
Как сообщалось, ранее на Олимпийских играх в Пекине за сутки было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом.