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У него диагностировали рак, он прошел курс химиотерапии. А сегодня выиграл золото Олимпиады

Невероятная история Макса Перро
Olympics Пекин-2022
12:19
У него диагностировали рак, он прошел курс химиотерапии. А сегодня выиграл золото Олимпиады
Макс Перро на вершине пьедестала Олимпиады / Фото - by Patrick Smith/Getty Images

В Сочи-2014 было пятое место. Рядом с пьедесталом. И от этого максимально обидно – медаль была так близко. Но через четыре года ему удалось пробиться в тройку призеров.

В 2018 году в Пхенчхане канадец Максанс Перро стал серебряным призером Олимпиады. Тогда он, вероятно, был на седьмом небе от счастья. Но в жизни радость часто слишком резко сменяется печалью.

Прошло восемь месяцев после этого медального выступления на Играх, как у сноубордиста обнаружили рак.

Я конечно же не думал о том, что это может быть моя последняя Олимпиада. Я рассчитывал, что смогу поехать на еще одну, а после этого, возможно, еще на одну.

Но после Пхенчхана-2018 у меня обнаружили лимфома Ходжкина. Это был как раз старт сезона. Тогда я не понимал, на сколько затянется лечение. Будет это год или пять месяцев. Я не знал.

Обзор соревнований в слоупстайле на Олимпиаде-2018:

Мне пришлось в течение полугода пройти 12 курсов химиотерапии. Это, определенно, был самый сложный период в моей жизни.

Когда вы боретесь с раком, то потом вам нужно возвращать все свои мышцы, всю свою энергию, потому что химия выкачивает из вас все соки. Получается, это были долгие восемь месяцев, когда я боролся с раком и с тем, чтобы вернуться в форму.

В тот момент, когда у меня диагностировали рак, я ничего о нем не знал. Но потом нашел информацию, что в 1960-м году только 10% выживали в борьбе с моим типом рака. То есть, если бы я родился чуть раньше, то мог бы и не выиграть эту битву.

Но благодаря исследованиям, были разработаны методы лечения, которые увеличили шансы выживания до 80%. Разница очевидна.


В течение лечения, каждый день, 24/7 мы снимали документальный фильм. Порой были моменты, когда я считал, что это мое личное, что я не хочу показывать это миру. Но, в то же время, я хотел показать людям каково оно на самом деле. Порой мне казалось, что это та часть моей жизни, которую я во что бы то ни стало, хочу забыть. Но, в то же время, мой пример может вдохновить других людей. Именно поэтому я взялся за съемки фильма.

И еще одна цель состояла в том, чтобы собрать как можно больше денег и направить их на изучение рака. Чтобы мы продвинулись дальше, чем показатель 80%. Мы хотим, чтобы выздоравливали все 100%. Потому что люди до сих пор продолжают умирать.

Как поменялась моя жизнь за это время? Это все заставило меня понять, насколько я рад тому, что живу, что могу заниматься своим любимым делом, могу путешествовать, могу делать столько всего.

Раньше я воспринимал это все как данность. Но сейчас нет. Я благодарен всему, что происходит в моей жизни. Даже тому, что я могу проснуться и выпить чашку кофе. Я улыбаюсь даже от таких мелочей. И, конечно же, это Олимпийские игры приносят мне еще больше удовольствия, чем предыдущие.

Тогда я очень сильно давил на себя, давление ощущалось все 10 месяцев, которые предшествовали Играм. Сейчас я больше наслаждаюсь каждым моментом. Конечно, не обходится без стресса, без давления, ведь я хочу выступить как можно лучше. Но сейчас все совершенно по-другому.

Раньше я заглядывал на 10 лет вперед, четко знал, кем я хочу быть на том отрезке времени. Сейчас я живу каждым годом. И, думаю, этот подход лучше.

К тому же я познакомился со своей девушкой, которая согласилась стать моей женой. Если раньше 100% моей жизни было посвящено карьере, то сейчас пришло понимание, что нужно уделять время семья, быть дома с теми, кто тебе дорог. Рак заставил меня по-другому посмотреть на многие вещи.

На самом деле, этот период борьбы с раком сделал меня только сильнее. И психологически, и физически. На следующий год после всего этого я выиграл три золота X Games. Получается, это был лучший год в моей карьере. Думаю, мое отношение к жизни и ко всему этому серьезно изменило и результаты.

Олимпиада-2022? Я тот, кто всегда требователен к себе. Мне нравиться быть лучшим. Последние месяцы я много работал, настолько, что могу сказать: «Я сделал все от себя возможное, лучше было невозможно.

Так что, каким бы ни был результат, я буду счастлив. Никто не любит искать оправдания. И я не буду. К этой Олимпиаде я подошел в своей лучшей форме.

И Перро не обманул.

В квалификации слоупстайла он показал десятый результат. Это при том, что в финал проходили 12 спортсменов.

Первая попытка – он идет третьим. Но вторая – и это едва ли не отличный заезд, 90,96 балла. Третья – канадец ошибается уже на старте и даже не выкладывается, понимает – предыдущий результат ему не перебить.

Впрочем, этого никто так не сумел сделать. 17-летний китаец Йиминг Су своим сенсационным выступлением сумел завоевать серебро, соотечественник Перро Марк МакМоррис во время одного из приземлений рукой зацепил снег и оказался с бронзой, а действующий чемпион американец Редмонд Джерард оказался четвертым, как раз вне пьедестала.

Максанс Перро. От борьбы с раком. До золота Олимпийских игр. Невероятная, вдохновляющая история.

Обзор финала Олимпийских игр-2022 в слоупстайле:

Итоговые результаты финала Олимпийских игр-2022 в слоупстайле:
Сергей Лукьяненко
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