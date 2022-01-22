Украинка Данча взяла золото на домашнем этапе Кубка Европы
Украинская сноубордистка Аннамари Данча выиграла этап Кубка Европы по сноуборду в параллельном слаломе, который проходит в Буковеле.
Данча набрала 260 баллов, опередив ближайшую преследовательницу на 52 балла.
Кубок Европы по сноуборду. Буковель, Украина. Параллельный слалом. Женщины:
1. Аннамари Данча (Украина) – 260
2. Ксения Споэрри (Швейцария) – 208
3. Элиза Каффонт (Италия) – 156
…
13. Александра Малеванная (Украина) – 52,0
21. Надежда Хапатын (Украина) – 26,0
23. Элеонора Павлюк (Украина) – 20,80
24. Татьяна Ярош (Украина) – 18,20
30. Вита Боднарук (Украина) – 8,32
Завтра, 23 января, состоится второй день этапа Кубка Европы в Буковеле. Прямую трансляцию смотрите на XSPORT.
Напомним, недавно Данча квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекин.
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