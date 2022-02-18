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Нидерландский конькобежец Крол впервые стал олимпийским чемпионом
Вторым стал канадец Дюбрей, бронза у норвежца Лоренцена
12:34
Томас Крол / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершились выступления конькобежцев на дистанции 1000 м.
Нидерландец Томас Крол стал триумфатором Игр-2022. Он пробежал дистанцию за 1 минуту 7,92 секунды. Отметим, что это его первая золотая медаль на Олимпиадах.
Вторым стал канадец Лоран Дюбрей, бронза у представителя Норвегии Ховарда Лоренцена.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,92
2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,40
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 0,56
4. Петр Михальский (Польша) – 0,64
5. Нин Чжунъянь (Китай) – 0,68
6. Игнат Головатюк (Беларусь) – 0,71
Ранее стало известно, что допинг-проба украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая была взята у спортсменки на Олимпийских играх-2022, дала положительный результат.
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