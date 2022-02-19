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Нидерландская конькобежка Схаутен выиграла третье золото Пекина-2022
На этот раз титулованная спортсменка стала триумфатором масс-старта
11:58
Ирен Схаутен / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершился масс-старт среди конькобежцев.
Нидерландка Ирен Схаутен стала триумфатором соревнований. Второй результат показала канадка Ивани Блондин, топ-3 замкнула итальянка Франческа Лоллобриджида.
Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
2. Ивани Блондин (Канада)
3. Франческа Лоллобриджида (Италия)
4. Миа Килбург (США)
5. Ким Бо Рым (Южная Корея)
6. Валери Мальте (Канада)
Напомним, что для Схаутен это уже третье золото Пекина-2022. Ранее она выигрывала заезды на дистанции 3000 и 5000 м.
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