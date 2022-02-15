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Норвегия выиграла у ОКР золото в командной гонке
Бронзовую награду оспорили США и Нидерланды
11:48
Фото: Reuters
На Олимпийских играх в Пекине состоялись командные гонки, по ходу которых сборная Норвегии завоевала бронзовую медаль.
Серебро отправилось команде ОКР, а бронза досталась сборной США.
Пекин-2022. Мужчины. Конькобежный спорт. Командная гонка
Финал А
1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) – 3.38,08
2. ОКР (Россия) (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) – 3.40,46
Финал B
1. США (Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) – 3.38,81
2. Нидерланды (Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) – 3.41,62
Напомним, ранее конькобежка Ирен Схаутен стала олимпийской чемпионкой на дистанции 5000 м.