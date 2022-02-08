Нюйс с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 1500 метров

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
14:00
На Олимпийских играх-2022 в Пекине мужчины соревновались на дистанции 1500 метров. Победителем с олимпийским рекордом стал нидерландец Кьелд Нюйс.
Серебряная медаль у другого представителя Нидерландов – Томаса Крола, а бронзовая награда у корейца Ким Мин Сока.
Пекин-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1.43,21
2. Томас Крол (Нидерланды) – 0,34
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1,03
4. Педер Конгсхауг (Норвегия) – 1,18
5. Коннор Хау (Канада) – 1,65
6. Джой Мантиа (США) – 2,05
Напомним, ранее у женщин на дистанции 1500 метров выиграла с олимпийским рекордом нидерландка Ирен Вюст.
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