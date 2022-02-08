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Нюйс с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 1500 метров

Первые два места на пьедестале достались Нидерландам
Olympics Пекин-2022
14:29
Нюйс с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 1500 метров
Кьелд Нюйсл / Фото: instagram.com/kjeldnuis

На Олимпийских играх-2022 в Пекине мужчины соревновались на дистанции 1500 метров. Победителем с олимпийским рекордом стал нидерландец Кьелд Нюйс.

Серебряная медаль у другого представителя Нидерландов – Томаса Крола, а бронзовая награда у корейца Ким Мин Сока.

Пекин-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1.43,21

2. Томас Крол (Нидерланды) – 0,34

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1,03

4. Педер Конгсхауг (Норвегия) – 1,18

5. Коннор Хау (Канада) – 1,65

6. Джой Мантиа (США) – 2,05

Напомним, ранее у женщин на дистанции 1500 метров выиграла с олимпийским рекордом нидерландка Ирен Вюст

Карен Агабекян
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