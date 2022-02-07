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Сумасшедшая Вюст выиграла золото на 1500 м с олимпийским рекордом и стала шестикратной чемпионкой Игр
Нидерландская конькобежка оставила позади японку Такаги и свою соотечественницу де Йонг
12:41
Ирен Вюст / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования конькобежцев среди женщин на дистанции 1500 м.
Уверенную победу одержала легендарная нидерландка Ирен Вюст, которая оставила позади японку Михо Такаги и свою соотечественницу Антуанетту де Йонг.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.53,28 (олимпийский рекорд)
2. Михо Такаги (Япония) – 0,44
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – 1,54
4. Айяно Сато (Япония) – 1,64
5. Марийке Грюневуд (Нидерланды) – 1,69
6. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 1,92
Отметим, что Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Ранее Ирен побеждала в Турине-2006 (на дистанции 3000 м), в Ванкувере-2010 (1500 м), в Сочи-2014 (3000 м и командная гонка) и в Пхенчхане-2018 (1500 м).
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