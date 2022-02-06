Ван дер Пул с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 5000 метров

У Швеции вторая золотая медаль

Фото: Nord News

На Олимпийских играх в Пекине прошла гонка на 5 тысяч метров по конькобежному спорту, где золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул.



Второе место занял нидерландец Патрик Руст, уступивший ван дер Пулу 0,47 секунды, а на третьей позиции был норвежец Халлйейр Энгебротен.

Пекин-2022. Конькобежный спорт. 5000 метров. Финал

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47

3. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04

Напомним, ранее Россию дисквалифицировали из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, а ее место занял Китай и взял золото.