Ван дер Пул с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 5000 метров

Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
21:45
На Олимпийских играх в Пекине прошла гонка на 5 тысяч метров по конькобежному спорту, где золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул.
Второе место занял нидерландец Патрик Руст, уступивший ван дер Пулу 0,47 секунды, а на третьей позиции был норвежец Халлйейр Энгебротен.
Пекин-2022. Конькобежный спорт. 5000 метров. Финал
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,47
3. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — +1,04
Напомним, ранее Россию дисквалифицировали из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, а ее место занял Китай и взял золото.
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