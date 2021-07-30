Зевина не сумела выйти в полуфинал Олимпийских Игр на своей коронной дистанции
19-летний Бухов квалифицировался в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем
Украинец был лучшим в своем заплыве
14:05
Фото: Getty Images
Пловец Владислав Бухов вышел в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем.
19-летний украинец финишировал первым в своем заплыве, а в общей классификации расположился на пятом месте – Бухов преодолел дистанцию за 21:73 с.
Полуфинальный заплыв с участием Владислава Бухова запланирован на 31-е июля.
Напомним, что первую медаль Украине в плавании на Играх-2020 принес Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.