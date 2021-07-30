19-летний Бухов квалифицировался в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем

Украинец был лучшим в своем заплыве

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Пловец Владислав Бухов вышел в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем.



19-летний украинец финишировал первым в своем заплыве, а в общей классификации расположился на пятом месте – Бухов преодолел дистанцию за 21:73 с.

Полуфинальный заплыв с участием Владислава Бухова запланирован на 31-е июля.

Напомним, что первую медаль Украине в плавании на Играх-2020 принес Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.