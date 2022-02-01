WADA разрешило провести ЧМ по плаванию на короткой воде-2022 в Казани
20-й чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре пройдет в январе 2024 года
Такое решение было принято из-за переноса турнира в Фукуоке
01 февраля 20:21
Катар / Фото - regencyholidaysМеждународная федерация плавания (FINA) на своем официальном сайте сообщила о переносе 20-го чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре.
Теперь турнир состоится не в ноябре 2023 года, а в январе 2024-го. Об этом сообщил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.
«Учитывая текущую ситуацию с пандемией и меры, принимаемые в настоящее время в Японии, FINA и ключевые заинтересованные стороны организационного комитета чемпионата мира в Японии договорились перенести 19-й чемпионат мира по водным видам спорта на 14-30 июля 2023 года. Поэтому 20-й чемпионат мира в Катаре теперь состоится в январе 2024 года. Эти решения были приняты в интересах всех участников».
Ранее 19-й чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке был перенесен на 2023 год.
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