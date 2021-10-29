Австралийский пловец установил мировой рекорд на этапе КМ в Казани

Кайл Чалмерс побил рекорд, который держался 13 лет

Кайл Чалмерс / фото - Twitter

Австралиец Кайл Чалмерс установил новый рекорд мира в плавании на короткой воде на этапе Кубка мира в Казани. Достижение установлено на дистанции 100 метров вольным стилем.

Чалмерс в финале заплыва преодолел дистанцию с результатом 44,84 секунды, превзойдя рекорд мира (44,94) француза Амори Лево, установленный в декабре 2008 года.

Вторым в Казани стал россиянин Владимир Морозов – 46,32. Третье место занял еще один представитель России Климент Колесников – 46,35.

Чалмерсу 23 года. Он является чемпионом Олимпийских игр 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем. На его счету также серебро Игр-2020 в Токио на этой дистанции и четыре олимпийские бронзы Рио-2016 в эстафетах. Кроме этого, он выигрывал чемпионата мира в 2019 году в эстафете 4 на 200 вольным стилем.

Важно отметить, что после Олимпиады в Рио 2016 году Чалмерс перенес серию операций на сердце, все из которых были направлены на его суправентрикулярную тахикардию (СВТ). В ноябре 2020 года ему сделали операцию на плече.