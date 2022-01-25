Чемпионат мира по водным видам спорта вновь перенесен. Турнир пройдет в Фукуоке

Последний планетарный форум состоялся в 2019 году

Фукуока-2021 / Фото - total-waterpolo.com

Чемпионат мира по водным видам спорта вновь перенесут. Теперь масштабный спортивный форум состоится в 2023 году. Об этом сообщаетИзначально планетарное первенство по водным видам спорта должно было состояться в Фукуоке (Япония) в июле 2021 года, однако из-за переноса Игр в Токио-2020, чемпионат мира сдвинули на май 2022 года.Накануне FINA решила вновь перенести мировой чемпионат, теперь он запланирован на июль 2023 года. Причиной очередного переноса является сложная эпидемиологическая ситуация в Японии, и во всем мире.Следующий турнир должен был пройти в июле 2023 в Дохе(Катар), однако из-за переноса чемпионата мира в Фукуоке его планируют провести в январе 2024 года. Таким образом, это станет первый ЧМ в истории, который проведут в олимпийский год.Напомним, что последний ЧМ состоялся в 2019 году в Кванджу (Южная Корея).