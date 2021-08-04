Единственная украинка в марафонском плавании на ОИ-2020 финишировала четвертой с конца

Кристина Панчишко выступила на дебютных Олимпийских играх

Фото: Instagram пловчихи

Украинская пловчиха Кристина Панчишко приняла участие в дебютных для себя Олимпийских играх, выступив на дистанции 10 км на открытой воде. 23-летняя Панчишко финишировала со временем 2:07:35.1 часов, уступив победительнице заплыва бразильянке Ане Марселе Кунья 8:04.3 минут.

Серебро взяла чемпионка Рио-2016 в этой дисциплине Шарон ван Раувендал из Нидерландов, бронзу – австралийка Карина Ли.

5 августа в Токио-2020 состоится медальный заплыв у мужчин, однако там украинские спортсмены не заявлены.

Напомним, пока в медальном зачете Олимпийских игр сборная Украины занимает 61 место.