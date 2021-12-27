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Эмре Сакчи – новый мировой рекордсмен на 50 метрах брассом
Новый рекорд зафиксировали на чемпионате Турции
20:30
Эмре Сакчи / Фото: Timeturk
В Газиантепе на открытом чемпионате Турции по плаванию Эмре Сакчи установил мировой рекорд на 50 метрах брассом на короткой воде.
Сакчи показал результат в 24,95 с., обойдя двух предыдущих рекордсменов Кэмерона ван дер Бурга из ЮАР и белоруса Илью Шимановича на 0.30 с.
Напомним, ранее украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на короткой воде.
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