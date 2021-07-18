Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Кесиль: «В Токио не впускают, из гостиницы выхожу только на тренировки через «черный выход»
Пловец отправится в Токио только 23 июля
14:29
Денис Кесиль / Фото: facebook.com/dfksdnipro
Денис Кесиль, который на Олимпиаде-2020 представит сборную Украины в плавании на 200 м баттерфляем, рассказал о подготовке к предстоящим Играм:
Сейчас находимся с тренером уже в Японии. Прямо сейчас в Токио нас не пускают – тренируемся и живем в Осаке.
Из гостиницы не выпускают. Только на тренировки и сразу обратно в номер. С которого мы выходим и в который заходим только через «черный выход». Средства дезинфекции и COVID-тестирования на каждом углу. В Токио будем переезжать 23 июля
Ранее впечатлениями после приезда в Токио поделился дзюдоист Яков Хаммо.
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