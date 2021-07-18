Кесиль: «В Токио не впускают, из гостиницы выхожу только на тренировки через «черный выход»

Денис Кесиль / Фото: facebook.com/dfksdnipro

Денис Кесиль, который на Олимпиаде-2020 представит сборную Украины в плавании на 200 м баттерфляем, рассказал о подготовке к предстоящим Играм:



Из гостиницы не выпускают. Только на тренировки и сразу обратно в номер. С которого мы выходим и в который заходим только через «черный выход». Средства дезинфекции и COVID-тестирования на каждом углу. В Токио будем переезжать 23 июля