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Кесиль: «В Токио не впускают, из гостиницы выхожу только на тренировки через «черный выход»

Пловец отправится в Токио только 23 июля
Olympics Токио-2020
14:29
Кесиль: «В Токио не впускают, из гостиницы выхожу только на тренировки через «черный выход»
Денис Кесиль / Фото: facebook.com/dfksdnipro

Денис Кесиль, который на Олимпиаде-2020 представит сборную Украины в плавании на 200 м баттерфляем, рассказал о подготовке к предстоящим Играм:

Сейчас находимся с тренером уже в Японии. Прямо сейчас в Токио нас не пускают – тренируемся и живем в Осаке.

Из гостиницы не выпускают. Только на тренировки и сразу обратно в номер. С которого мы выходим и в который заходим только через «черный выход». Средства дезинфекции и COVID-тестирования на каждом углу. В Токио будем переезжать 23 июля

Ранее впечатлениями после приезда в Токио поделился дзюдоист Яков Хаммо.

Олег Шумейко-младший
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Денис Кесиль Токио-2020

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