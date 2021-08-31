Крайник завоевал медаль на дебютной Паралимпиаде в драматичном заплыве

Василий стал третьим на дистанции 200 метров

Василий Крайник / фото - AP

25-летний украинский пловец Василий Крайник на Паралимпиаде-2020 завоевал бронзовую медаль в плавании комплексным стилем на 200 метров. Крайник впервые на Играх и соревнуется в классе S14 – среди спортсменов с нарушением умственного развития.

Финал 200-метровки выдался для Крайника очень драматичным. Первые 100 метров украинец проплыл вторым, а последние 50 метров боролся за победу. Однако удержать «золото» украинцу не удалось. На финише Василий уступил Ризу Данну, а также бразильцу Габриэль Бандейре, став в итоге бронзовым призером Токио-2020.

В финале дистанции на 100 метров брасом Крайнику не удалось зацепиться за медаль, он финишировал 4-м.

42-летняя украинская спортсменка с 5 медалями Игр завершила карьеру после 4-го места в Токио.