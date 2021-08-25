Крипак и Вирченко принесли Украине еще 2 медали в плавании на Играх-2020

Обе награды серебряные

Алексей Вирченко / фото - скриншот

Украинские пловцы пополнили копилку сборной на Паралимпийских играх в Токио, Япония, еще двумя серебряными медалями.

В классе S10 вольным стилем на 50 метров Максим Крипак уступил 0,12 секунд победителю из Австралии Роуэну Крозесу.

На дистанции 100 метров баттерфляем в классе S13 вторым стал Алексей Вирченко, уступив победителю из Беларуси Игорю Бокию 2,36 секунды. Отметим, что белорус установил новый паралимпийский рекорд – 53,8.

Отметим, что в финале на этой дистанции также выступил украинец Кирилл Гаращенко, который стал восьмым.

Первое золото для Украины в Токио также пришло из плавания.